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Футбол

Ковалец: Покажем себя с “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитник “Александрии” Кирилл Ковалец поделился ожиданиями от матча с “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Последние три матча “Александрия” проиграла “Динамо”, но по игре не уступали киевлянам. Почему не удавалось зацепиться за очки?
– Соглашусь с тем, что мы очень хорошо выглядели в тех играх, но присутствовал фактор невезения. Уверен, что теперь против “Динамо” будем выглядеть убедительно. Перед этой игрой мы хорошо потренировались, думаю, заработали фарт. Я уверен в своей команде, и в каждому партнеру, который будет со мной на футбольном поле.

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– Руководство ставит цель – третье место, но футболисты мечтают о второй строчке, которая дает шанс сыграть в квалификации Лиги чемпионов?
– Конечно. Я думаю, каждый футболист мечтает об этом. Но не стоит много говорить, лучше выходить на футбольное поле и там все доказывать, – говорит Ковалец.

Источник: sportanalytic.com
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