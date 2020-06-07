Ковалец: Покажем себя с “Динамо”

Полузащитник “Александрии” Кирилл Ковалец поделился ожиданиями от матча с “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Последние три матча “Александрия” проиграла “Динамо”, но по игре не уступали киевлянам. Почему не удавалось зацепиться за очки?

– Соглашусь с тем, что мы очень хорошо выглядели в тех играх, но присутствовал фактор невезения. Уверен, что теперь против “Динамо” будем выглядеть убедительно. Перед этой игрой мы хорошо потренировались, думаю, заработали фарт. Я уверен в своей команде, и в каждому партнеру, который будет со мной на футбольном поле.

– Руководство ставит цель – третье место, но футболисты мечтают о второй строчке, которая дает шанс сыграть в квалификации Лиги чемпионов?

– Конечно. Я думаю, каждый футболист мечтает об этом. Но не стоит много говорить, лучше выходить на футбольное поле и там все доказывать, – говорит Ковалец.