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Футбол

Стал известен предварительный график выступления команд Первой лиги

Андрей ОгородникНет комментариев
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ПФЛ

Следом за принятием решения относительно возобновления сезона среди команд Первой лиги, был поднят вопрос графика турнира.

Как сообщает официальный сайт “Металлист 1925”, если ситуация в стране не изменится, первый послекарантинный тур в Первой лиге будет сыгран 23 июня. В планах проведение матчей через каждые четыре дня. По этому графику клубы должны закончить сезон в августе, на конец последнего месяца будут запланирован матчи плей-офф.

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Отметим, что окончательное решение по графику будет принято завтра, на исполкоме УАФ.

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Тэги: карантинПФЛрегламент
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