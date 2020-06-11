Стал известен предварительный график выступления команд Первой лиги

Следом за принятием решения относительно возобновления сезона среди команд Первой лиги, был поднят вопрос графика турнира.

Как сообщает официальный сайт “Металлист 1925”, если ситуация в стране не изменится, первый послекарантинный тур в Первой лиге будет сыгран 23 июня. В планах проведение матчей через каждые четыре дня. По этому графику клубы должны закончить сезон в августе, на конец последнего месяца будут запланирован матчи плей-офф.

Отметим, что окончательное решение по графику будет принято завтра, на исполкоме УАФ.