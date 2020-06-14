ПСЖ включается в борьбу за лидера обороны Интера

Гранд французского футбола “ПСЖ” твердо намерен во время летнего трансферного окна подписать в линию обороны своей команды нового исполнителя.

Потерпев неудачу в переговорах с “Наполи” по переходу Калиду Кулибали, французский гранд намерен сосредоточить свое внимание на трансфере защитника миланского “Интера” и сборной Словакии Милана Шкриняра.

Напомним, Шкриньяр по праву считается одним из ключевых исполнителей “Интера”, на счету 25-летнего словака 32 матча за “нерадзурри” во всех турнирах нынешнего сезона.