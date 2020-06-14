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Футбол

Ротор готов отправить Хацкевича в отставку

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского “Динамо” Александр Хацкевич второй раз за сезон может стать безработным.

Несмотря на то, что белорусский специалист справился с поставленной перед ним задачей руководством “Ротора”, вывел команду в российскую Премьер лигу, по информации Metaratings.ru, руководство волгоградского клуба рассматривает вариант со сменой тренера. Причина столь радикального решения не сообщается, но известно, что это не связано с игрой команды.

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Напомним, чемпионат России среди команд Первого дивизиона был завершен досрочно, что позволило “Ротору” вместе с “Химки” повысится в классе.

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Тэги: Александр ХацкевичРоторФНЛ
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