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Футбол

Украинский легион помог Левадии уйти от поражения в матче чемпионата Эстонии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Зураб Очигава

Воспитанник киевского “Динамо” Зураб Очигава, который зимой пополнил состав гранда эстонского футбола “Левадии”, открыл в себе талант бомбардира.

Во втором туре кряду украинский защитник отличился забитым голом, правда, в отличии от поединка против “Калева”, в котором “Левадия” выиграла со счетом 4:0, матч против “Таммеки” завершился неожиданной ничьей 2:2, причем счет был сравнен на последних минутах матча, усилиями воспитанника “Днепра” Александра Сафронова.

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После семи туров чемпионата Эстонии “Левадия” идет на втором месте, уступая лидеру “Флоре” три очка.

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Тэги: Александр СафроновЗураб ОчигаваЛевадия
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