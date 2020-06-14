Украинский легион помог Левадии уйти от поражения в матче чемпионата Эстонии

Воспитанник киевского “Динамо” Зураб Очигава, который зимой пополнил состав гранда эстонского футбола “Левадии”, открыл в себе талант бомбардира.

Во втором туре кряду украинский защитник отличился забитым голом, правда, в отличии от поединка против “Калева”, в котором “Левадия” выиграла со счетом 4:0, матч против “Таммеки” завершился неожиданной ничьей 2:2, причем счет был сравнен на последних минутах матча, усилиями воспитанника “Днепра” Александра Сафронова.

После семи туров чемпионата Эстонии “Левадия” идет на втором месте, уступая лидеру “Флоре” три очка.