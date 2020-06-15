Рух приготовил должность для Мирона Маркевича

Один из лучших тренеров украинского футбола Мирон Маркевич может получить должность в львовском “Рухе”.

По информации Meta-raitings.com.ua, руководство “Руха” рассматривает специалиста, как вариант на должность либо главного тренера, либо спортивного директора.

Напомним, сегодня стало известно, что нынешний наставник “Руха” Юрий Бакалов ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что “Рух” не чужой клуб для Маркевича, в свое время он был одним из инициаторов создания клуба. Также в Винниках, где ранее базировался клуб, функционирует детская спортивная школа имени Маркевича.