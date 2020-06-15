Понедельник, 15 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболРух приготовил должность для Мирона Маркевича
Футбол

Рух приготовил должность для Мирона Маркевича

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Мирон Маркевич

Один из лучших тренеров украинского футбола Мирон Маркевич может получить должность в львовском “Рухе”.

По информации Meta-raitings.com.ua, руководство “Руха” рассматривает специалиста, как вариант на должность либо главного тренера, либо спортивного директора.

Напомним, сегодня стало известно, что нынешний наставник “Руха” Юрий Бакалов ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что “Рух” не чужой клуб для Маркевича, в свое время он был одним из инициаторов создания клуба. Также в Винниках, где ранее базировался клуб, функционирует детская спортивная школа имени Маркевича.

загрузка...
Тэги: главноеМирон МаркевичРух
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Официально. “Движение” уволил наставника перед рестартом Первой лиги

Роман Зозуля
Хорошая игра Зозули не спасла Альбасете от очередного поражения

Николая Морозюк
Ризеспор с Гармашем и Морозюком в составе обыграл Галатасарай

УНИАН
УНИАН покажет матч между Минаем и Динамо

Сергей Болотников
ТаТоТаке опровергло возможное прекращение существования Зари

Закрыть