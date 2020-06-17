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Футбол

Экс-лидер Динамо может трудоустроится в России

Андрей ОгородникНет комментариев
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Домагой Вида

Бывший защитник и экс-лидер обороны киевского “Динамо” Домагой Вида летом скорей всего сменит клубную прописку.

По информации журналиста Sporun Dibi Левента Умита Эрола, большой интерес к опытнейшему хорватскому защитнику проявляет неназванный клуб чемпионата России по футболу. Ранее сообщалось, что летом Домагой Вида покинет “Бешикташ”.

Отметим, что информация о возможном переходе Виды в российский чемпионат выглядит достаточно странной. На чемпионате мира, после победы над сборной России, Вида выкрикивал “Слава Украине”, чем вызвал большой скандал и критику со стороны российских СМИ.

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Тэги: БешикташДомагой ВидаСборная Хорватии
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