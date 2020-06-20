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Футбол

Allrise Capital намерена выкупить одесский Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Черноморец

Американская компания Allrise Capital, которая в мае стала владельцем одесского стадиона “Черноморец”, следом за ареной намерена выкупить и сам клуб.

По словам представителя компании Игоря Перуна, его работодатели всерьез рассматривают вариант покупки клуба в нынешнего владельца Леонида Климова, с целью вернуть ему былую славу.

В случае приобретения клуба, новые владельцы настроены сделать все возможное, чтобы вывести его на самый высокий уровень. У этих людей достаточно четкая и принципиальная позиция: название «Черноморец» должно непременно сохраниться, а команда должна в честной борьбе по спортивному принципу перейти из первой лиги в премьер-лигу.

Напомним, в нынешнем сезоне “Черноморец” играет в Первой лиги чемпионата Украины и практически потерял шансы на повышение в классе. К тому же, “моряки” имеют ещё и большие проблемы с финансами и неоднократно сообщалось, что клуб может прекратить существование.

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Тэги: Allrise CapitalглавноеЧерноморец
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