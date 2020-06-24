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Футбол

Гельзин открестился от связей с Цыплаковым

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Гельзин

Президент и владелец донецкого “Олимпика” Владислав Гельзин прокомментировал информацию бывшего пресс-атташе клуба Олега Баркова, который сообщил, что таинственным партнером Гельзина с которым тот планирует выкупить “Черноморец” является известный в донецких кругах Руслан Цыплаков.

Пересказывать содержание заметки, которую выдал Барков, основываясь на данных из анонимных источников, не имеет смысла, поскольку все написанное в ней – ложь от первого до последнего слова.

Мы обращается ко всем СМИ, которые понимают, что означают честь и стандарты профессии: Олег Барков не имеет никакого отношения к «Олимпику» и, судя по всему, к спортивной журналистике в целом.

Мы призываем проверять информацию, чтобы качественно информировать аудиторию, а не выискивать бездоказательные фейки в крошечных телеграмм-каналах людей с крайне сомнительной репутацией ради накрутки просмотров и пустопорожних сенсаций (как это делают, в частности редакторы сайта UA-футбол).

Вы пишете о профессиональном спорте, так будьте профессионалами», – сказано в обращении «Олимпика».

Напомним, Руслан Цыплаков ранее тесно был повязан с покойным Александром Януковичем и бывшим криминальным авторитетом Михаилом Ляшко. Он является основателем сетей супермаркетов “Пчелка”, а также Председателем Наблюдательного Совета Частного акционерного общества «Метал Юнион».

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Тэги: Владислав ГельзинОлимпикРуслан Цыплаков
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