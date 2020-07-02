В Харькове появился новый футбольный клуб – Металл

В следующем сезоне в профессиональном украинском футболе может появится ещё один клуб из Харькова.

По информации FootBoom, в Харькове был создан футбольный клуб “Металл”, руководство которого готовит подачу заявки для участия во Второй лиге следующего сезона. Интересно, что главным тренером команды станет бывший защитник донецкого “Шахтера” Александр Кучер, который также успел в свое время поиграть за “Металлист”.

Стоить отметить амбициозные планы клуба, “Металл” сейчас активно занялся созданием ДЮСШ, а также активно ищет квалифицированный персонал.