Динамо на ровном месте заработает четверть миллиона

Киевское “Динамо” продолжает зарабатывать на трансфере Юнеса Беланда, несмотря на то, что марокканец уже три года, как покинул украинский клуб.

По информации Transfermarkt.com.tr, если Юнес Беланда проведет в составе “Галатасарая” ещё два поединка, по условиям контракта между сторонами, стамбульский гранд будет обязанный заплатить “Динамо” 250 тысяч евро.

Напомним, в 2017 году “Галатасарай” заплатил за Беланда “Динамо” восемь миллионов евро. Ещё 1 750 000 евро поступило на счет киевлян за последние три года в виде бонусов.