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Футбол

Динамо на ровном месте заработает четверть миллиона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юнес Беланда

Киевское “Динамо” продолжает зарабатывать на трансфере Юнеса Беланда, несмотря на то, что марокканец уже три года, как покинул украинский клуб.

По информации Transfermarkt.com.tr, если Юнес Беланда проведет в составе “Галатасарая” ещё два поединка, по условиям контракта между сторонами, стамбульский гранд будет обязанный заплатить “Динамо” 250 тысяч евро.

Напомним, в 2017 году “Галатасарай” заплатил за Беланда “Динамо” восемь миллионов евро. Ещё 1 750 000 евро поступило на счет киевлян за последние три года в виде бонусов.

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Тэги: ГалатасарайДинамоЮнес Беланда
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