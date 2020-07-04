Эдинсон Кавани может перебраться в Рому

Один из лучших голеадоров прошлого десятилетия Эдинсон Кавани может вернуться в итальянскую Серию А.

Несмотря на то, что слухи долгое время приписывали интерес к уругвайцу “Интера”, все идет к тому, что Кавани станет новичком римской “Ромы”.

По информации журналиста Sport 890 Себаса Джованелли, на следующей неделе стороны должны заключить контракт. Кавани перейдет в “Рому” бесплатно, на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о планах на игрока “Ньюкасла” и клубов МЛС.