Снейдер может возобновить карьеру?

Легендарный голландский полузащитник Уэсли Снейдер по примеру своего бывшего партнера по сборной Арьена Роббена может возобновить футбольную карьеру.
Если экс-звезда “Баварии” подписала контракт с “Гронингеном”, то новым клубом экс-звезды “Интера” может стать “Утрехт”, который является родным клубом для 36-летнего футболиста.
О возможном возвращении игрока сообщил технический директор “Утрехта” Йорди Зайдам.
Мы со Снейдером всегда поддерживали связь, вопрос о возвращении также обсуждался. Ему нужно время, чтобы подумать, действительно ли он этого хочет, сможет ли снова прийти в форму. Увлеченный Снейдер в хорошей форме был бы очень интересен «Утрехту».
Напомним, последние два сезона Снейдер провел в чемпионате Катара.