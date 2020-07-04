Снейдер может возобновить карьеру?

Легендарный голландский полузащитник Уэсли Снейдер по примеру своего бывшего партнера по сборной Арьена Роббена может возобновить футбольную карьеру.

Если экс-звезда “Баварии” подписала контракт с “Гронингеном”, то новым клубом экс-звезды “Интера” может стать “Утрехт”, который является родным клубом для 36-летнего футболиста.

О возможном возвращении игрока сообщил технический директор “Утрехта” Йорди Зайдам.

Мы со Снейдером всегда поддерживали связь, вопрос о возвращении также обсуждался. Ему нужно время, чтобы подумать, действительно ли он этого хочет, сможет ли снова прийти в форму. Увлеченный Снейдер в хорошей форме был бы очень интересен «Утрехту».

Напомним, последние два сезона Снейдер провел в чемпионате Катара.