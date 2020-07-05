Дебелко отличился очередным голом в чемпионате Латвии

Украинский нападающий Роман Дебелко стал автором гола в ворота “Даугавы” в рамках пятого тура чемпионата Латвии по футболу.

Бывший форвард “Карпат” вышел на замену в матче “Даугавы” на 82-ой минуте матча, и уже спустя две минуты отличился голом, реализовав пенальти. “Рига” выиграл свой матч со счетом 3:1 и идет на втором месте в чемпионате Латвии.

В нынешнем сезоне на счету Романа Дебелко пять матчей и два результативных удара. Также в составе ФК “Рига” матч провел Вячеслав Шарпар. В составе “Даугавы” матч отыграл Нечипоренко.