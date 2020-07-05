Двадцать украинцев получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи в Армении

В Первой лиге чемпионата Армении завершилось крупное расследование по договорным матчам.

В результате расследования 58 человек получили дисквалификации, из которых 45 пожизненно. Интересно, что почти половину дисквалифицированных составили украинские футболисты, тренеры и функционеры, причем среди них есть и очень известные личности:

Пожизненно дисквалифицированы: Ростислав Козар (владелец ФК Арагац), Юрий Окул (главный тренер ФК Арагац), Евгений Коняшин (футболист ФК Арагац), Илья Глушицкий (футболист ФК Арагац), Богдан Суходуб (футболист ФК Торпедо), Егор Луговой (футболист ФК Торпедо), Дмитрий Климаков (футболист ФК Масис), Олег Гуменюк (футболист ФК Масис), Сергей Литовченко (главный тренер ФК Локомотив), Евгений Захарченко (футболист ФК Локомотив), Тимофей Шеремета (футболист ФК Локомотив), Игорь Быковский (футболист ФК Локомотив), Артем Пилипенко (футболист ФК Локомотив), Илья Ходуля (футболист ФК Локомотив), Сергей Дячук (футболист ФК Локомотив), Дмитрий Копытов (футболист ФК Локомотив), Антон Антошин (футболист ФК Локомотив), Ярослав Ясницкий (футболист ФК Локомотив), Анатолий Писковец (бывший главный тренер ФК Локомотив), Максим Дробный (владелец ФК Локомотив).