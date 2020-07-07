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Футбол

Богдан Михайличенко в шаге от перехода в Андерлехт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Михайличенко

Один из лучших левых защитников нынешнего сезона в чемпионате Украины Богдан Михайличенко близок к переезду в чемпионате Бельгии, о чем уже сообщалось ранее.

Как сообщает бельгийское издание DH Les Sports+, переговоры по переходу украинского футболиста “Зари” в “Андерлехт” уже завершены. Сделка должна состояться в кратчайшие сроки, так, как это было одним из требований брюссельского гранда.

По неофициальной информации луганская “Заря” получит за Богдана Михайличенко 500 тысяч евро. Ранее сообщалось, что в декабре серьезный интерес к кандидату в сборную Украины проявлял бременский “Вердер”.

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Тэги: АндерлехтБогдан МихайличенкоглавноеЗаря
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