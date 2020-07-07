Гасперини: Малиновский мог бы сыграть больше

Главный тренер “Аталанты” Джан Пьеро Гасперини рассказал о победе над “Кальяри” (1:0) в Серии A. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Возможно, я сделал слишком много замен и нужно было оставить Малиновского и Муріеля на поле дольше. Рад, что Иличич набирает форму, он важный игрок для нас.

Мы доминировали в матче, но “Кальяри” хорошо сыграл в защите, поэтому вопрос о победителе был открыт до конца встречи “, – говорит Гасперини.

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