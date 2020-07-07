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Тиаго Алькантара перешел в Ливерпуль

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тиаго Алькантара

Английский “Ливерпуль” завершил первую сделку с прицелом на следующий сезон.

Как сообщает ряд авторитетных британских интернет-изданий, новичком мерсисайдского клуба стал полузащитник мюнхенской “Баварии” Тиаго Алькантара. Сообщается, что 29-летний футболист подпишет долгосрочный контракт. Переговоры по трансферу игрока и условиях личного соглашения завершены. От официального завершения сделки полузащитника отделяет лишь медосмотр.

Напомним, в прошлом сезоне в составе “Баварии” Тиаго Алькантара выиграл золото чемпионата Германии. На счету полузащитника 24 матча и три забитых гола.

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Тэги: БаварияЛиверпульТиаго Алькантара
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