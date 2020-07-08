Андронов: “Ворскла” выйдет хоронить “Динамо”

Российский комментатор Алексей Андронов анонсирует финал Кубка Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Динамо” Алексея Михайличенко против “Ворсклы” Юрия Максимова (высокий блондин, игравший в “Динамо” и “Вердере”). Матч будет.

Все все умеют считать. Премиальные “Ворсклы” за победу – 1 000 000 евро. С учетом зарплат игроков в 2-4 7 тысяч в месяц – они выйдут с лопатами. Прятать. Смысл в том, что если “Ворскла” выиграет – она непосредственно в Лиге Европы. Даже если она там не выиграет ни одного матча – это почти 6 000 000 евро. Миллион команде – по-братски.

“Динамо” сейчас важкк. Слабое. Может не выдержать. Судит – Екатерина Монзуль! Арбитр ФИФА (а не арбітресса и не арбітрка). “Динамо” очень плохо на нее. Надеюсь, они найдут в себе силы выйти с букетом. кстати, “Динамо” вымело с своего пути “Шахтер”, но при этом может оказаться 4-м в чемпионате – легко”, – заявил Андронов.