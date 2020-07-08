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Футбол

Безус: Сборная Украины играет в отличный футбол

Сергей СумскойНет комментариев
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Хавбек сборной Украины Роман Безус заявил, что ему приходится адаптироваться к позиции, нужно анализировать и понимать, чего хотят тренеры.

По его словам, команда играет в отличный футбол и нужно подстраиваться под него.

«Верю, получится выйти из группы на чемпионате Европы. Надеюсь, получу вызов на матчи Лиги наций. Будут крутые игры, суперподготовка к Евро. Сборная показывает высокий уровень, поэтому может играть с Испанией, Германией и Швейцарией. Также будут товарищеские матчи с Польшей и Францией.

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Чем будет больше таких игр, тем лучше», – заявил Безус в интервью «Футбол 1/2/3».

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Тэги: Роман БезусСборная Украины
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