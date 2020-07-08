ЛНЗ-Лебедин пригласил экс-форварда сборной Украины

Амбициозный “ЛНЗ-Лебедин”, который идет среди лидеров своей группы чемпионата Украины среди аматоров, пополнил состав своего клуба известным в недалеком прошлом форвардом Александром Ковпаком.

Как сообщает официальный сайт клуба, Александр Ковпак уже провел первую тренировку в составе “ЛНЗ-Лебедин”. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, крайним клубом Александра Ковпака было житомирское “Полесье”, но за клуб Второй лиги 37-летний форвард дебютировать не успел, из-за прекращения чемпионата Украины в третьем по статусе дивизионе страны.

В свое время в составе сборной Украины Александр Ковпак провел три матча.