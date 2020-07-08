Среда, 8 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛНЗ-Лебедин пригласил экс-форварда сборной Украины
Футбол

ЛНЗ-Лебедин пригласил экс-форварда сборной Украины

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Александр Ковпак

Амбициозный “ЛНЗ-Лебедин”, который идет среди лидеров своей группы чемпионата Украины среди аматоров, пополнил состав своего клуба известным в недалеком прошлом форвардом Александром Ковпаком.

Как сообщает официальный сайт клуба, Александр Ковпак уже провел первую тренировку в составе “ЛНЗ-Лебедин”. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, крайним клубом Александра Ковпака было житомирское “Полесье”, но за клуб Второй лиги 37-летний форвард дебютировать не успел, из-за прекращения чемпионата Украины в третьем по статусе дивизионе страны.

Читайте также:  "Олимпик" просматривает еще одного опытного игрока

В свое время в составе сборной Украины Александр Ковпак провел три матча.

загрузка...
Тэги: Александр КовпакаматорыЛНЗ-Лебедин
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь + три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Златан Ибрагимович
Милан повторил достижение тридцатилетней давности

Андронов: “Ворскла” выйдет хоронить “Динамо”

Примера. 35 тур. “Валенсия” дотисла “Вальядолид”, потеря “Атлетико”

Серия A. 31 тур. “Лацио” проиграл команде Шахова

“Динамо” – “Ворскла”: превью, прогноз, трансляция

Закрыть