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Рубен Бараха может возглавить Валенсию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Рубен Бараха

Легенда испанской “Валенсии” Рубен Бараха может вернуться в левантийский клуб в качестве главного тренера.

Как сообщает испанская пресса, 44-летний специалист рассматривается руководством клуба, как вариант на роль сменщика Альберту Селадесу, который был уволен в конце июня. Стоить отметить, что конкуренты Барахи на вакантную должность достаточно серьезны, это Лоран Блан и Эрнесто Вальверде.

Напомним, Рубен Бараха в роли игрока провел в составе “Валенсии” десять лет. Сейчас тренер работает во главе клуба Сегунды “Тенерифе”, все ещё сохраняя шансы на выход в плей-офф.

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Тэги: Альберт СеладесВаленсияРубен Бараха
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