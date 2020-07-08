Рубен Бараха может возглавить Валенсию

Легенда испанской “Валенсии” Рубен Бараха может вернуться в левантийский клуб в качестве главного тренера.

Как сообщает испанская пресса, 44-летний специалист рассматривается руководством клуба, как вариант на роль сменщика Альберту Селадесу, который был уволен в конце июня. Стоить отметить, что конкуренты Барахи на вакантную должность достаточно серьезны, это Лоран Блан и Эрнесто Вальверде.

Напомним, Рубен Бараха в роли игрока провел в составе “Валенсии” десять лет. Сейчас тренер работает во главе клуба Сегунды “Тенерифе”, все ещё сохраняя шансы на выход в плей-офф.