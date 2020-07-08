Вернидуб получил в свое распоряжение лучшего форварда чемпионата Беларуси

Украинский тренер Юрий Вернидуб получил солидное усиление и без того неплохой атаки солигорского “Шахтера”.

В ближайшее время украинский специалист сможет задействовать в матчах связку в лице Лисаковича и Яхшибоева, о чем сообщает официальный сайт “Энергетика-БГУ”. Солигорский “Шахтер” сумел договорится об субаренде узбекского нападающего минского клуба. Правами на форварда владеет “Пахтакор”.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Джасурбека Яхшибоева девять голов в чемпионате Беларуси, столько же имеет на своем счету Виталий Лисакович.