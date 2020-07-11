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Футбол

Экс-лидера “Шахтера” зовут в “Тоттенхэм”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Челси” Виллиан может перейти в другой лондонский клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

Издание Football Insider пишет, что “Тоттенехем” уже сделал 31-летнему бразильцу предложение контракта, однако игрок пока взял время на размышления.

По завершении текущего сезона Виллиан получит статус свободного агента, а потому перейти в другой клуб он сможет совершенно бесплатно.

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Добавим, в текущем сезоне бразильский вингер забил 9 голов в 33 матчах за “аристократов”.

Источник: sportanalytic.com
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