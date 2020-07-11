Экс-лидера “Шахтера” зовут в “Тоттенхэм”

Хавбек “Челси” Виллиан может перейти в другой лондонский клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

Издание Football Insider пишет, что “Тоттенехем” уже сделал 31-летнему бразильцу предложение контракта, однако игрок пока взял время на размышления.

По завершении текущего сезона Виллиан получит статус свободного агента, а потому перейти в другой клуб он сможет совершенно бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гармаш и Борячук больше не хотят играть в Украине.

Добавим, в текущем сезоне бразильский вингер забил 9 голов в 33 матчах за “аристократов”.