Пятов: Я доволен жребием в Лиге Европы

Голкипер донецкого “Шахтера” Андрей Пятов прокомментировал результаты жеребьевки 14 финала плей-офф Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его словам, в случае выхода “горняков” в следующий раунд они на 90% встретятся со швейцарским “Базелем, который в первой игре 18 финала обыграл “Айнтрахт” (3:0).

“Если так, то это хороший оппонент, с которым мы встречались очень давно. Там много чего изменилось. Еще рано, конечно, забегать вперед, но могу сказать, что я доволен жеребьевкой”, – подытожил Пятов.

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Напомним, ответные матчи 18 финала ЛЕ запланированы на 5-6 августа.