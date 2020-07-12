Официально: Артем Довбик – игрок СК Днепр-1

Известный украинский нападающий Артем Довбик после двух не самых убедительных сезонов в чемпионате Дании возвращается в чемпионат Украины.

Как сообщает официальный сайт СК “Днепр-1” 23-летний нападающий подписал полноценный контракт с клубом. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, Артем Довбик ранее выступал в чемпионате Украины в составе черкасского “Днепр” и в “Днепре” из Днепропетровска, откуда в свое время даже в сборную Украины вызывался. в Дании форвард успел поиграть за «Мидтьюлланд» и «Сендерйюске».