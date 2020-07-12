Воскресенье, 12 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально: Артем Довбик – игрок СК Днепр-1
Футбол

Официально: Артем Довбик – игрок СК Днепр-1

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Артем Довбик

Известный украинский нападающий Артем Довбик после двух не самых убедительных сезонов в чемпионате Дании возвращается в чемпионат Украины.

Как сообщает официальный сайт СК “Днепр-1” 23-летний нападающий подписал полноценный контракт с клубом. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, Артем Довбик ранее выступал в чемпионате Украины в составе черкасского “Днепр” и в “Днепре” из Днепропетровска, откуда в свое время даже в сборную Украины вызывался. в Дании форвард успел поиграть за «Мидтьюлланд» и «Сендерйюске».

загрузка...
Тэги: Артем ДовбикглавноеСК Днепр-1
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Руслан Бабенко
Руслан Бабенко близок к уходу из Ракува

Милан Шкриняр
МЮ приготовил щедрое предложение по защитнику сборной Словакии

“Колос” признал, что не может играть в первой шестерке УПЛ

СК Днепр-1
СК Днепр-1 гарантировал себе участие в плей-офф за место в Лиге Европы

Дмитрий Лепа
Дмитрий Лепа отличился пятым голом в сезоне за Осиек

Закрыть