“Динамо” не смогло победить “Александрию”, “Шахтер” обыграл “Десну”

Очередной игровой день в УПЛ стартовал с тотального разгрома. Сообщает сайт EURO.com.ua

Как не странно, “Олимпик” на выезде разгромил “Мариуполь” и показал, что команде Бабича есть над чем работать.

Киевское “Динамо” на последних минутах упустило победу над “Александрией” и осталось на третьем месте, а “Шахтер” разбавленным составом был сильнее “Десну”.

Чемпионат Украины

30 тур

“Александрия” – “Динамо” – 2:2

Голы: Третьяков, 23 (пен), 89 (пен) – Вербіч, 63, 75

“Александрия”: Панькив – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Стецькив – Лучкевич (Задерака, 80), Банада, Гордиенко (Ковалец, 81), Третьяков – Ситало (Устименко, 30 (Шастал, 68)), Безбородько (Грицук, 68)

“Динамо”: Бойко – Кендзера, Шабанов, Сирота (Бурда, 24), Караваев – Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский – Цитаїшвілі (Цыганков, 46), Шапаренко, Где Пена (Буяльский, 61) – Русин (Вербіч, 61)

Предупреждения: Бабогло, Ковалец – Сирота, Сидорчук, Цыганков, Андриевский, Караваев

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“Десна” – “Шахтер” – 2:4

Голы: Гитченко, 29, Филиппов, 62 – Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 59, Патрик, 69 (пен)

“Десна”: Паст – Имереков, Гитченко, Тамм (Арвеладзе, 77) – Огиря – Фаворов, Домбровский, Тотовицкий (Будковский, 60), Западня (Мостовой, 60) – Кузик (Картушов, 60) – Филиппов (Хлебас, 83).

“Шахтер”: Пятов – Додо, Кривцов, Вітау, Болбат (Сіпріано, 76) – Майкон (Антонио, 70), Степаненко – Тете (Мудрик, 81), Патрик, Соломон (Тайсон, 70) – Фернандо (Сикан, 75).

Предупреждения: Мостовой

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“Мариуполь” – “Олимпик” – 1:4

Голы: Мишньов, 65 – Завийский, 8, 30, Дегтярев, 14, 54

“Мариуполь”: Гальчук – Чоботенко, Яворский (Потапов, 46), Быков – Полегенько, Федорчук (Чех, 66), Игнатенко (Чурко, 46), Горбунов (Кирюханцев, 66) – Мишньов – Топалов (Путря, 76), Кулаков

“Олимпик”: Альімі – Кравченко, Зотько (Лукьянчук, 68), Литвин, Снурніцин – Завийский (Политыло, 59), Вербный (Гошкодеря, 59), Кравчук – Чогадзе, Романовский (Балашов, 69) – Дегтярев (Шахаб, 68)

Предупреждения: Литвин

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