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Футбол

Гол Чигринского помог АЕКу обыграть Панатинаикос

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Чигринский

Украинский защитник греческого “АЕКа” Дмитрий Чигринский продолжает отыгрывать важную роль в столичном клубе.

В матче против “Панатинаикоса” бывший защитник сборной Украины вышел в стартовом составе и уже на восьмой минуте открыл счет в матче. Для Чигринского этот гол стал третьим в нынешнем сезоне. Также игрок успел провести двадцать матчей в нынешнем первенстве.

Отметим, “АЕК” обыграв “Панатинаикос” со счетом 1:3 продолжает бороться с “ПАОКом” за второе место в чемпионате. Отрыв между командами составляет одно очко.

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Тэги: АЕКДмитрий Чигринскийнаши за рубежом
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