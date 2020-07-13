Михаил Мудрик дебютировал за Шахтер

Молодой талант донецкого “Шахтера” Михаил Мудрик все же дождался своего шанса сыграть за основной состав “горняков”.

Вчера в матче против черниговской “Десны” 19-летний полузащитник вышел на заключительные девять минут матча вместо Тете. За отведенное ему время он успел отличится опасным навесом, который правда результата не принес.

Напомним, ранее Михаил Мудрик уже играл в УПЛ, в прошлом сезоне он защищал цветы столичного “Арсенал-Киев”. По недавним слухам, интерес к игроку проявляют “Монако” и “Хоффенхайм”.