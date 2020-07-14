Максимов в заключительных турах даст шанс молодежи Ворсклы

Главный тренер полтавской “Ворсклы” Юрий Максимов продолжает доверять воспитанникам клуба.

Несмотря на теоретические шансы полтавского клуба попасть в плей-офф за место в Лиге Европы, наставник команды в оставшихся двух турах намерен предоставить игрокам основного состава отдых.

В планах тренера посмотреть в действии молодых игроков дубля, которые, ранее, очень неплохо сыграли против ФК “Львов”. В матче двухнедельной давности дублеры “Ворсклы” сумели расписать с горожанами результативную ничью 2:2.