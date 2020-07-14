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Шахтер нацелился на экзотического форварда

Андрей ОгородникНет комментариев
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Али Алмоез

Учитывая возраст лучшего бомбардира команды Жуниора Мораеса руководство донецкого “Шахтера” активно ищет варианты замены украинскому бразильцу.

По информации Tutto Mercato Web, в сферу интересов украинского гранда входит форвард сборной Катара и местного “Аль-Духаиля” Али Алмоез. Помимо “Шахтера” на 23-летнего форварда претендуют “Галатасарай”, “ЛАСК”, “Локомотив” и “Тоттенхэм”.

Отметим, Али Алмоез является звездой сборной Катара, в составе которой в 43 матчах забил 23 гола. В 95 матчах за свой клуб форвард забил 28 голов и сделал 30 результативных передач.

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Тэги: Али АлмоезАль-ДухаильШахтер
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