Шахтер нацелился на экзотического форварда

Учитывая возраст лучшего бомбардира команды Жуниора Мораеса руководство донецкого “Шахтера” активно ищет варианты замены украинскому бразильцу.

По информации Tutto Mercato Web, в сферу интересов украинского гранда входит форвард сборной Катара и местного “Аль-Духаиля” Али Алмоез. Помимо “Шахтера” на 23-летнего форварда претендуют “Галатасарай”, “ЛАСК”, “Локомотив” и “Тоттенхэм”.

Отметим, Али Алмоез является звездой сборной Катара, в составе которой в 43 матчах забил 23 гола. В 95 матчах за свой клуб форвард забил 28 голов и сделал 30 результативных передач.