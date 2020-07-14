Стало известно, когда стартует сезон во Второй лиге

Руководство ПФЛ определилось с потенциальной датой старта нового сезона в чемпионате Украины среди команд Второй лиги.

По последним данным, новый сезон в третьем по силе дивизионе страны стартует 4 сентября. Пока состав групп не известен, но ожидается, что как и в прошлых сезонах Вторая лига будет разбита на две группы.

Напомним, прошлый сезон во Второй лиге был завершен досрочно. В классе повысились тернопольская «Нива», «Полесье», «ВПК-Агро» и «Кристалл”, «Верес» и «Альянс» могут выйти в Первую лигу через плей-офф.