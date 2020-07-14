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Футбол

Стало известно, сколько Легия предлагала за вратаря Ворсклы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Ризнык

Вратарь молодежной сборной Украины и полтавской “Ворсклы” Дмитрий Ризнык был близок к переходу в варшавскую “Легию”.

Как уже сообщалось ранее, полтавский клуб получил предложение по молодому вратарю от чемпиона Польши, но ответил отказом. По информации FootballHub, “Легия” предлагала за Ризныка 500 тысяч евро, но руководство “Ворсклы” посчитало эту сумму недостаточной.

Напомним, в нынешнем сезоне Дмитрий Ризнык стал основным игроком “Ворсклы”. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Тэги: ВорсклаДмитрий РизныкЛегия
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