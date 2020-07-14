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Футбол

Ягеллония избавилась от двух молодых украинцев

Андрей ОгородникНет комментариев
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Орест Ткачук

Середняк чемпионата Польши по футболу “Ягеллония” не станет продлевать отношения с двумя молодым украинскими футболистами.

Как сообщает официальный сайт клуба, Олег Горин и Орест Ткачук покинули клуб, получив статус свободных агентов.

Стоить отметить, что оба футболиста не являлись даже игроками ротации “Ягеллонии”. Если Горин за весь сезон провел лишь один матч, то Орест Ткачук и вовсе в официальных матчах не играл.

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Напомним, Ткачук в Украине играл за молодежку “Шахтера”, Горин защищал цвета молодежного состава ФК “Львов”.

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Тэги: Олег ГоринОрест ТкачукЯгеллония
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