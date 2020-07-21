Известный защитник покинул состав хмельницкого Подолья

Середняк чемпионата Украины среди команд Второй лиги хмельницкое “Подолье” попрощалось со своим защитником Александром Ждановым, предоставив тому статус свободного агента.

36-летний футболист, который до переезда в Хмельницкий играл в составе “Металлист-1925” покинул клуб так и не сыграв за новую команду ни одного матча. Причиной тому стал карантин и досрочное завершение сезона во Второй лиге.

Отметим, Александр Жданов успел поиграть в составе ФК “Львов”, “Кривбаса”, “Полтавы”, а также в клубах чемпионата Беларуси и Израиля.