Вест Хэм готов избавится от Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, несмотря на хорошую игру в последних матчах за “Вест Хэм”, в скором времени может покинуть “молотобойцев”.

По информации британских СМИ, руководство лондонского клуба желает провести чистку состава избавившись от игроков, заработная плата которых не отвечает уровню их игры. В число четырех игроков, которые могут быть поставлены на трансфер попал также и Андрей Ярмоленко.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Андрея Ярмоленко 21 матч за “Вест Хэм”, в которых он забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Правда, в большинстве поединков украинский вингер появлялся на поле лишь после замены.