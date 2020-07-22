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Футбол

Максимов среди кандидатов на должность тренера Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Максимов

Руководство киевского “Динамо” продолжает изучать варианты на должность главного тренера команды.

По информации “Динамо Киев от Шурика” одним из кандидатов является нынешний наставник полтавской “Ворсклы” Юрий Максимов, после назначения которого полтавский клуб из аутсайдера превратился в крепкого середняка и дошел до финала Кубка Украины, где уступил “Динамо”.

Стоить отметить, что по версии издания, кандидатуры Скрипника, Реброва и Калитвинцева об интересе к которым сообщалось ранее, уже не рассматриваются.

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Тэги: ВорсклаДинамоЮрий Максимов
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