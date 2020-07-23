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Футбол

Бьелице интересен вариант с Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ненад Бьелица

Известный хорватский специалист Ненад Бьелица заинтересован в переезде в чемпионат Украины.

Как уже сообщалось ранее, имя хорвата фигурирует среди потенциальных наставников киевского “Динамо”. В интервью Футбол 24 бывший тренер загребского “Динамо” сообщил, что никакой конкретики по его возможному трудоустройству в Киеве нет, хотя о и заинтересован возглавить один из самых титулованных клубов Украины.

Напомним, ранее Бьелица работал во главе загребского “Динамо”, познанского “Леха”, а также в клубах чемпионата Австрии.

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Тэги: Динамо ЗагребДинамо КиевНенад Бьелица
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