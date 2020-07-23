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Футбол

Рауль Рианчо в шорт-листе Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Рауль Рианчо

Стало известно имя ещё одного иностранного специалиста, который фигурирует в списке потенциальных наставников киевского “Динамо”.

По информации Sport Arena, руководство столичного клуба всерьез рассматривает кандидатуру Рауля Рианчо, который ранее уже работал в клуб в роли ассистента. В ближайшее время агент тренера Шандор Варга должен провести с руководством “Динамо” переговоры.

Напомним, Рауль Рианчо работал в тренерском штабе Сергея Реброва, с которым “Динамо” дважды выигрывало Лигу Чемпионов. Также испанец помогал тренерскому штабу сборной Украины во главе с Андреем Шевченко. Последним клубом тренера был московский “Спартак”.

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Тэги: ДинамоРауль РианчоСпартак
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