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Футбол

Славолюб Муслин – среди кандидатов на должность тренера Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Славолюб Муслин

Известный сербский специалист Славолюб Муслин может вернуться в чемпионат Украины спустя пятнадцать лет после своего ухода.

По информации Direktno, 67-летний тренер входит в список тренеров, чьи кандидатуры рассматривает киевское “Динамо”. Для столичного клуба этот специалист интересен в первую очередь большим опытом работы, знанием русского языка, а также опытом работы странах постсоветского пространства.

Напомним, пятнадцать лет назад Славолюб Муслин работал во главе донецкого “Металлурга”. Также он успел поработать в российских “Локомотив”, “Химках”, “Краснодаре”, и белорусском “Динамо”.

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Тэги: Алексей МихайличенкоДинамоСлаволюб Муслин
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