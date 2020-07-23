Славолюб Муслин – среди кандидатов на должность тренера Динамо

Известный сербский специалист Славолюб Муслин может вернуться в чемпионат Украины спустя пятнадцать лет после своего ухода.

По информации Direktno, 67-летний тренер входит в список тренеров, чьи кандидатуры рассматривает киевское “Динамо”. Для столичного клуба этот специалист интересен в первую очередь большим опытом работы, знанием русского языка, а также опытом работы странах постсоветского пространства.

Напомним, пятнадцать лет назад Славолюб Муслин работал во главе донецкого “Металлурга”. Также он успел поработать в российских “Локомотив”, “Химках”, “Краснодаре”, и белорусском “Динамо”.