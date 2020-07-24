Ультрас “Динамо”: Назначения Луческу – это плевок в глаза всем фанатам

Активные болельщики “Динамо” жестко раскритиковали назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевской команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

В соц сетях ультрас выложили обращение к руководству, в котором не подбирали слов.

“Что же, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо – это плевок в глаза всем болельщикам Динамо и суркисы должны были бы осознавать, какие последствия это повлечет за собой.

На данный момент мы обращаемся ко всем работникам Динамо Киев, у которых осталась хоть крупица самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуации – написать заявление на увольнение. А всех болельщиков, кому болит за Динамо так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества – акции протеста не заставят себя долго ждать.

Суркисы – від’їбіться от Динамо!”, – говорится в сообщении.

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