Суббота, 25 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКучер станет играющим тренером ФК Металл
Футбол

Кучер станет играющим тренером ФК Металл

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Кучер

Харьковский ФК “Металл”, владельцем которого является известный украинский функционер Сергей Красников, собирает достаточно звездную по именам команду.

Ранее уже сообщалось, что главным тренером команды должен стать Александр Кучер, который, по информации Sport Arena, будет также играющим тренером команды. В тренерский штаб экс-защитника сборной Украины должны войти Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.

Состав ФК “Металл” будет комплектовать из известных харьковских футболистов. Первыми новичками команды должны стать защитник Александр Жданов и бывший хавбек молодежной сборной Украины Сергей Пилипчук.

загрузка...
Тэги: Александр ЖдановАлександр КучерФК Металл
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Владислав Супряга
Лацио претендует на Супрягу

Алексей Миранчук
Алексей Миранчук один из приоритетов Милана

Олег Гусев
Олег Гусев войдет в тренерский штаб Луческу

Андрей Березовчук
Андрей Березовчук будет работать в Армении

Алексей Михайличенко
Михайличенко получит должность в Динамо

Закрыть