Кучер станет играющим тренером ФК Металл

Харьковский ФК “Металл”, владельцем которого является известный украинский функционер Сергей Красников, собирает достаточно звездную по именам команду.

Ранее уже сообщалось, что главным тренером команды должен стать Александр Кучер, который, по информации Sport Arena, будет также играющим тренером команды. В тренерский штаб экс-защитника сборной Украины должны войти Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.

Состав ФК “Металл” будет комплектовать из известных харьковских футболистов. Первыми новичками команды должны стать защитник Александр Жданов и бывший хавбек молодежной сборной Украины Сергей Пилипчук.