Максим Третьяков может перебраться в чемпионат Польши

Один из лидеров “Александрии” Максим Третьяков рассказал о своих вариантах трудоустройства.

Нынешний сезон игрок провел на правах аренды в составе александрийского клуба, но вынужден был вернуться в состав словацкого “ДАКа”, который владеет его правами. Правда, существуют и другие варианты карьеры для игрока, в том числе и Польше.

«Мое будущее? На данный момент пока еще ничего точно неизвестно. Мой контракт принадлежит ДАКу, который не против того, чтобы я остался. Однако «Александрия» и польский «Шленск» хотят меня выкупить. Клубы ведут переговоры.

В тридцати матчах завершившегося сезона Максим Третьяков забил десять голов и сделал четыре результативные передачи.