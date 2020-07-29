Малиновский в числе лучших игроков Аталанты в матче против Пармы

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский исправился после невзрачного матча в составе “Аталанты” против “Милана”.

В матче 37 тура чемпионата Италии против “Пармы” украинец вышел на замену во втором тайме и сумел сравнять счет в матче, сделав его 1:1. Решающий гол на свой счет записал Алехандро Гомес, что позволило клубу с Бергамо праздновать победу 2:1.

Очередные набранные три очка позволяют “Аталанте” продолжать борьбу за второе место в чемпионате Италии. В заключительном туре команда Малиновского сыграет с “Интером”, который идет, как раз на втором месте.