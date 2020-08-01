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Солигорский Шахтер одержал очередную победу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Вернидуб

Солигорский “Шахтер”, который перед сезоном возглавил известный украинский специалист Юрий Вернидуб, шаг за шагом приближается к исторической победе в чемпионате Беларуси.

В матче 20 тура солигорский клуб вновь выиграл, одолев на выезде “Слуцк” со счетом 0:2. Голы на свой счет записали Архипов и Антич. За десять туров до финиша “горняки” опережают “БАТЭ” на три очка, правда, борисовский клуб сыграл на матч меньше.

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Отметим, “Динамо-Брест”, в составе которого выступают Нойок, Хачериди и Милевский идет лишь на восьмом месте в местном чемпионате.

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Тэги: наши за рубежомШахтер СолигорскЮрий Вернидуб
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