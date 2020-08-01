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Футбол

Тищенко и Полегенько покинули Мариуполь

Андрей ОгородникНет комментариев
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Павел Полегенько

ФК “Мариуполь” новый сезон начнет в максимально обновленном состава.

Менее, чем за неделю состав команды покинуло более десяти человек. Очередными футболистами, которые прекратили свое сотрудничество с клубом стали Павел Полегенько и Игорь Тищенко, контракты которых подошли к завершению и продлеваться не будут.

Весь список игроков, которые покинули, или в шаге от того, чтобы покинуть клуб выглядит помимо вышеуказанных исполнителей следующим образом: Игнатенко, Чурко, Чоботенко, Танковский, Топалов, Кащук, Чех, Корниенко, Кирюханцев, Федорчук, Фомин и Яворский.

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Тэги: Игорь ТищенкоМариупольПавел Полегенько
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