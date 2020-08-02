Ефим Конопля ещё на год останется в Десне

Молодой талант донецкого “Шахтера” Ефим Конопля, который здорово проявил себя выступая на правах аренды за черниговскую “Десну”, следующий сезон скорей всего вновь начнет в команде Александра Рябоконя.

По информации Футбол NEWS, руководство “Десны” практически договорилось о продлении аренды с футболистом ещё на один сезон. В ближайшее время о сделке должны сообщил официально.

Напомним, в прошлом сезоне на счету Ефима Конопли 22 матча в чемпионате Украины по футболу, а также шесть результативных передач.