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Футбол

Ефим Конопля ещё на год останется в Десне

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ефим Конопля

Молодой талант донецкого “Шахтера” Ефим Конопля, который здорово проявил себя выступая на правах аренды за черниговскую “Десну”, следующий сезон скорей всего вновь начнет в команде Александра Рябоконя.

По информации Футбол NEWS, руководство “Десны” практически договорилось о продлении аренды с футболистом ещё на один сезон. В ближайшее время о сделке должны сообщил официально.

Напомним, в прошлом сезоне на счету Ефима Конопли 22 матча в чемпионате Украины по футболу, а также шесть результативных передач.

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Тэги: ДеснаЕфим КонопляШахтер
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