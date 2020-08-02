Гент подписал игрока на позицию Яремчука

Бельгийский “Гент”, которому в новом сезоне предстоит стартовать в квалификации Лиги Чемпионов, усилил линию атаки.

Несмотря на то, что связка Яремчук – Девид является одной из лучших в чемпионате Бельгии, клуб подписал в линию атаки ещё одного форварда.

Как сообщает официальный сайт “индейцев”, новичком команды стал Тим Кляйндинст. Условия перехода игрока, как и детали его контракта остаются неизвестными.

Отметим, в прошлом сезоне в составе немецкого «Хайденхайма» новичок “Гента” забил шестнадцать голов.