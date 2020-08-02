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Футбол

Гент подписал игрока на позицию Яремчука

Андрей ОгородникНет комментариев
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HEIDENHEIM, GERMANY - JUNE 13: Tim Kleindienst of FC Heidenheim 1846 celebrates scoring his teams second goal of the game during the Second Bundesliga match between 1. FC Heidenheim 1846 and SSV Jahn Regensburg at Voith-Arena on June 13, 2020 in Heidenheim, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)

Бельгийский “Гент”, которому в новом сезоне предстоит стартовать в квалификации Лиги Чемпионов, усилил линию атаки.

Несмотря на то, что связка Яремчук – Девид является одной из лучших в чемпионате Бельгии, клуб подписал в линию атаки ещё одного форварда.

Как сообщает официальный сайт “индейцев”, новичком команды стал Тим Кляйндинст. Условия перехода игрока, как и детали его контракта остаются неизвестными.

Отметим, в прошлом сезоне в составе немецкого  «Хайденхайма»  новичок “Гента” забил шестнадцать голов.

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Тэги: ГентРоман ЯремчукТим Кляйндист
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