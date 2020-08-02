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Футбол

Сафронов вернулся в расположение СК Днепр-1

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Сафронов

Защитник молодежной сборной Украины Александр Сафронов ненадолго задержался в чемпионате Эстонии, где в составе “Левадии” играл на правах аренды.

По информации неофициального сайта “Днепра”, аренда молодого защитника была прекращена. Игрок присоединился к команде, которая начинает подготовку к новому сезону в чемпионате Украины.

Отметим, в составе “Левадии” Александр Сафронов отыграл восемь матчей и отличился двумя результативными ударами. Ранее сообщалось, что СК “Днепр-1” усилился защитником “Динамо” Владиславом Дубинчаком.

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Тэги: Александр СафроновЛевадияСК Днепр-1
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