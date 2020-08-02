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Футбол

Серия А. 38 тур. “Интер” выиграл битву за серебро у “Аталанты”, “Брешия” расписала мир с “Сампдорией”

Евгений НикитюкНет комментариев
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В Италии начался последний тур Серии А. Сообщает сайт EURO.com.ua

В первой игре заключительного тура “Брешия” в родных стенах сыграла вничью с “Сампдорией”.

“Интер” на выезде обыграл “Аталанту” и в итоге взял серебряные награды. Украинский хавбек бергамаскіа Руслан Малиновский вышел на поле в конце встречи и не отметился результативным действиями.

Домашние победы одержали “Милан” и “Наполи”, а чемпион “Ювентус” дома уступил “Роме”.

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Чемпионат Италии
38 тур

“Брешия” – “Сампдория” – 1:1
Голы: Торрегросса, 48 (пен) – Леріс, 41

“Аталанта” – “Интер” – 0:2
Голы Д’Амброзио, 2, Янг, 20

Ювентус” – “Рома” – 1:3
Голы: Игуаин, 5 – Калинич, 23, Перротты, 43, 52

“Милан” – “Кальяри” – 3:0
Голы: Клаван, 1 (автогол), Ибрагимович, 55, Кастільєхо, 57

Наполи” – “Лацио” – 3:1
Голы: Руис, 9, Инсинье, 54 (пен), Політано, 90+3 – Иммобиле, 23

Источник: sportanalytic.com
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